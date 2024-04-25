كيف تحافظ على الأجهزة الكهربائية أثناء الطقس الحار؟.. احذر تعرضها للتلف

مع اقتراب حلول فصل الصيف، يهرب كثيرون من الحرارة المرتفعة من خلال تشغيل المكيفات والمراوح على مدار اليوم، وهناك أجهزة كهربائية قد تتعرض للتلف نتيجة استخدامها الخاطئ مع الطقس الحار، مثل شواحن الهواتف والميكروويف.

ونقدم لكم عبر التقرير التالي، حيلًا منزلية تحافظ على الأجهزة الكهربائية من التلف خلال فترة الحر، وفق ما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل سليم

ويجب استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل سليم خلال فترة الحر، فعلى سبيل المثال، تجنب تشغيل الغسالة في درجات الحرارة المرتفعة أثناء فترة الظهيرة، وذلك لأن قوة ضغط الكهرباء الناتجة عن زيادة الاستهلاك قد تؤدي إلى تلفها أو حدوث ماس كهربائي، مع مراعاة عدم تشغيلها لفترة طويلة خلال اليوم، ويمكن استخدامها لمدة ساعة ثم إغلاقها فترة لتبريدها.

ونصح «تنظيم الكهرباء» بضرورة تهوية المكان باستمرار خاصة إذا تعلق الأمر باستخدام اللاب توب والهاتف، لأن درجة حرارتهما ترتفع بشكل كبير خلال الصيف، كما يجب ترك مسافة بين الأجهزة الكهربائية والحائط، وعدم وضع أكثر من فيشة داخل المشترك الكهربائي حتى لا يزيد الحمل عليه ويتسبب في ماس كهربائي.

نصائح عند استخدام الميكروويف

ويجب فصل أجهزة التكييف والمراوح كل فترة لتبريدها والحفاظ على كفاءتها، وفصل جميع الأجهزة من المصدر الرئيسي للكهرباء حال انقطاع التيار، وذلك لمنع ازدياد الحمل مرة واحدة عليها، فضلا عن عدم إغلاق باب الميكروويف بعد الاستخدام مباشرة كون ذلك يؤدي إلى احتباس الحرارة داخله.