«الأرصاد»: انخفاض الحرارة 4 درجات اليوم بسبب كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم على عدد من محافظات الجمهورية بسبب كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، وتسببت في تغير الطقس بداية من شمال البلاد حتى منطقة مصر الوسط، حيث تنخفض درجات الحرارة على تلك المحافظات بين 6 لـ4 درجات عن القيم العظمي المسجلة أمس الأربعاء.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن الطقس اليوم سيكون حارا على السواحل الشمالية والغربية، وشديد الحرارة خلال فترات الظهيرة على مدن القناة وشمال جنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، والقاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، حيث تتراوح قيم الحرارة العظمى بين 36 لـ43 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المسجلة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:-

القاهرة: العظمى 36 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 36 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 35 الصغرى 16

بنها: العظمى 35 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 35 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 36 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 35 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 39 الصغرى 14

السويس: العظمى 34 الصغرى 15

الفيوم: العظمى 39الصغرى 15

بني سويف: العظمى 40 الصغرى 12

المنيا: العظمى 40 الصغرى 12

أسيوط: العظمى 41 الصغرى 11

سوهاج: العظمى 41 الصغرى 14

قنا: العظمى 41 الصغرى 14

الأقصر: العظمى 42 الصغرى 15

أسوان: العظمى 41 الصغرى 16

الوادي الجديد: العظمى 41 الصغرى 13

أبو سمبل: العظمى 42 الصغرى 14