أحمد نادر جلال يطرح بوستر جديد لفيلم السرب قبل طرحه يوم 1 مايو

طرح المخرج أحمد نادر جلال، بوستر جديد لفيلم «السرب» بطولة الفنان أحمد السقا، والمقرر طرحه يوم 1 مايو في السينمات المصرية.

بوستر جديد لفيلم السرب قبل طرحه بدور العرض

شارك أحمد نادر جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بوستر فيلم السرب، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور منتظرين طرح الفيلم بالسينمات.

أحداث فيلم السرب

وتدور أحداث فيلم السرب حول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية ومنها واقعة قتل 21 مصرياً في ليبيا وإجراء الجيش بعمليات التصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

يجسد الفنان أحمد السقا شخصية «علي المصري» ومصطفى فهمي في دور «رئيس المخابرات» ومحمد فراج في دور «الإرهابي» .

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا، وعمرو عبد الجليل، وهند صبري، ومصطفي فهمي، وشريف منير، ودياب، ومحمد ممدوح، وآسر ياسين، وإسلام جمال، ومن إخراج أحمد نادر جلال.