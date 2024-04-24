محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الطويل بعد تجديدها بـ11 مليون جنيه

افتتح اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية، مدرسة الطويل للتعليم الأساسي بإدارة العريش التعليمية، بعد إحلالها وتجديدها بمبلغ 11 مليون جنيه.

افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شمال سيناء

وأكد المحافظ أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شتى القطاعات بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى الـ 42 لتحرير سيناء.

إنشاء محطة تحلية في القرية

وأعلن المحافظ عن إنشاء محطة لتحلية المياه في القرية، موجهًا باستخدام الملاعب الموجودة في المدرسة للشباب بعد انتهاء اليوم الدراسي لممارسة الأنشطة الرياضية لحين إنشاء مركز شباب في القرية، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمدرسة تبلغ 4200 متر مسطح، وتتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية تضم 11 فصلا دراسيا ومعامل وفراغات تكميلية وخدمية، ومنطقة توسعات مستقبلية ومعلب، وتم إعادة إنشاؤها وتأهيلها وتأسيسها بقيمة 11.4 مليون جنيه.