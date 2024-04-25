مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بدءا من الغد.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التنمية المحلية، مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية والصيفية والمطاعم والمقاهي والمولات وغيرها من الأنشطة الخدمية والتجارية، يبدأ تطبيقها غدا الجمعة الموافق 26 أبريل تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي الذي أقرته الحكومة.

وقالت مصادر بوزارة التنمية المحلية، إنَّ القرار يأتي في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء إضافة إلى السماح لشركات النظافة بالقيام بعملها للحفاظ على المظهر الحضاري، خلال فصل الصيف.

المواعيد الجديدة لعمل المحال التجارية

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن» أن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والخدمية خلال فترات العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهور الصيف، وفقًا لما كشفت عنه وزارة التنمية المحلية، جاءت كالتالي:

- تفتح المحال والمولات التجارية من الساعة الـ 7 صباحًا، وتُغلق الساعة الـ11 مساءًا، وذلك خلال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة والإجازات والأعياد.

- خلال أيام الإجازات والعطلات والأعياد يتمّ مد العمل ساعة إضافية، إذ تُغلق المحال في تمام الـ12 منتصف الليل.

- تفتح المطاعم والمقاهي والبارات الصيفية من الساعة الـ5 صباحًا وتُغلق عند الـ1 صباحًا.

أنشطة مستثناة من المواعيد الصيفية

وأكدت المصادر أن القرار لن يشمل كل الأنشطة الخدمية، لافتة إلى أنَّ بعض الخدمات الضرورية لن يتم تطبيق القرار عليها ولن يتم إلزامها بمواعيد فتح وغلق، لارتباطها المباشر بالحاجة الضرورية للمواطن والطوارئ، وجاءت كالتالي:

- الصيدليات.

- السوبر ماركت ومحال البقالة.

- أفران الخبز.

- أسواق الخضروات والفواكه.

- محطات الوقود.

- الورش الفنية الموجودة على الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية.

وأشارت المصادر، إلى السماح لخدمات التوصيل «الدليفري» للمطاعم والصيدليات والمحال للعمل طوال الـ24 ساعة.