استعدادا لاستقبال عيد القيامة.. محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات على الأسواق، للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كل الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع .

اتخاذ كافة التدابير الوقائية

وطالب محافظ القاهرة مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة لاتخاذ كل التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية قادت حملة مكبرة على الأسواق على مدار يومين تمكنت خلالها من ضبط 22 طن مقطعات ومصنعات لحوم ، ومفروم، وكبدة، وبرجر، وأسماك، ورنجة وفسيخ غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 35 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم، حفاظا على صحة المواطنين.