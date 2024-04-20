المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمولات والمقاهي.. التطبيق يبدأ الجمعة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستعد بالتنسيق مع المحافظات لتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات، وفقا للقرار الوزاري 456 إذ يبدأ التطبيق بدايةً من الجمعة المقبلة على المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والمولات.

ترشيد الاستهلاك للطاقة

وأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» أن تنظيم مواعيد عمل المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية يهدف إلى ضبط الشارع وترشيد الاستهلاك للطاقة والحفاظ على المظهر الحضاري والسماح لشركات النظافة القيام بدورها والحد من الإزعاج.

وأوضح أن المواعيد الصيفية للمحلات تبدأ من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وتنتهي الخميس الأخير من شهر سبتمبر، ويجرى تسيير لجان بالمحافظات لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق وعدم وجود تجاوزات في هذا الشأن.

مواعيد غلق المحلات والمولات

وأشار إلى أن مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية وفق المواعيد الصيفية تبدأ من 7 صباحًا، والغلق 11 مساءً مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية للدولة، حيث تغلق 12 منتصف الليل، مع وجود أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق وهى محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والأفران ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة، وأيضا إتاحة الفرصة لخدمات الدليفرى للمطاعم والكافيهات للعمل 24 ساعة لخدمة الجمهور.

مواعيد عمل المقاهي والمطاعم

أما مواعيد عمل المقاهي والمطاعم والبازارات الصيفية تبدأ من 5 صباحا، وتغلق 1 صباحا، أما الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فهي تبدأ من 8 صباحًا حتى 7 مساء مع استثناء محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية لخدمة المواطنين.