«الشباب» تعلن عن فرص عمل متاحة في عدد من الشركات.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر فرص عمل في عدد من الشركات، منها إحدى شركات المستلزمات الطبية المشهورة التي تطلب للتعيين عدد من التخصصات، نعرض أبرزها ما يلي.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فرص العمل المتاحة في شركة العربي وهي كما يلي:

فرص عمل

1. مصمم جرافيك.

2. أخصائي سوشيال ميديا.

3. مندوبو مبيعات.

متطلبات وشروط الوظيفة

مؤهل فوق متوسط عالي.

السن لا يزيد على 40 سنة.

خبرة سابقة في المجال.

موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات:

مرتبات مجزية.

تأمين طبي.

تأمين اجتماعي.

حوافز ومكافآت.

فرص للترقي.

إجازات وزيادات سنوية.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/ERZgWXfEgJ

كما تطلب شركة أمان للخدمات المالية إحدى شركات راية القابضة للتعيين وظيفية أخصائي تمويل.

أماكن العمل

القاهرة والجيزة والقليوبية.

متطلبات الوظيفة

مؤهل عالي فقط.

طبيعة العمل ميداني بنسبة 90%.

شباب و بنات اقصى سن 35.

الحقوق والمميزات

مرتب ثابت وعمولات.

حوافز استثنائية أول 3 شهور.

تأمين على الحياة.

وتأمين صحي.

تأمين اجتماعي من أول شهر.

يومان إجازة في الأسبوع.