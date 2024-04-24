وظائف شاغرة لجميع المؤهلات.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، توافر فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك في إطار حرصها على الإعلان عن الوظائف المتاحة في الشركات المختلفة بشكل دوري.

وكشفت وزارة الشباب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توافر فرص عمل في شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع والتي تطلب موظفين على النحو التالي:

1. كاشير (مؤهل عالي)

2. مدخل بيانات (مؤهل عالي)

3. فرد أمن (مؤهل متوسط)

4. بائع بقالة جافة (مؤهل عالي/ متوسط)

5. مندوب توصيل طلبات (مؤهل متوسط)

6. بائع أسماك (مؤهل متوسط)

7. بائع خضار و فاكهة (مؤهل متوسط)

8. بقال جبن (مؤهل متوسط)

9. بائع لحوم (مؤهل متوسط)

10. عامل نظافة (إجادة القراءة و الكتابة)

11. فني صيانة تبريد وتكييف (مؤهل متوسط – خبرة على الأقل سنة في الصيانة)

متطلبات وشروط الوظيفة

مؤهل عالي فوق متوسط متوسط

موقف واضح من الخدمة العسكرية

الحقوق والمميزات

تأمين على الحياة.

تأمين صحي.

تأمينات اجتماعية.

حوافز شهرية بناء على هدف البيع

فرص جيدة للترقي

كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء هذه الاستمارة.