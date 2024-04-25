لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق في محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن عدة مناطق، بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع 18، لتحسين جودة الخدمة بالقطاع.

قطع المياه لمدة 6 ساعات

وأشارت المحافظة إلى أن قطع المياه سيكون لمدة 6 ساعات، بدءا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة، وحتى السادسة صباح يوم السبت 27 أبريل، لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

توجيهات بسرعة ضخ المياه

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة، موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.