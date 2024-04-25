مواقيت الصلاة في الوادي الجديد بعد التوقيت الصيفي

ساعات قليلة تفصلنا عن تطبيق التوقيت الصيفي الذي يبدأ منذ منتصف ليل الخميس 25، مما يتسبب في تغيير مواقيت الصلاة في الوادي الجديد، لذا يحرص الآلاف على معرفة مواقيت الصلاة الجديدة حرصًا على أداء الصلوات في مواعيدها.

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، مواقيت الصلاة في الوادي الجديد اليوم الخميس آخر أيام التوقيت الشتوي، بالإضافة إلى مواعيد الصلاة غدا الجمعة أول أيام التوقيت الصيفي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة اليوم في الوادي الجديد

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم في الوادي الجديد، وفقًا لموقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، في الأوقات الآتية:

موعد أذان الفجر في الوادي الجديد.. 3:59 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الخارجة.

موعد شروق الشمس في الوادي الجديد.. 5:59 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الخارجة.

موعد أذان الظهر في الوادي الجديد.. 11:57 صباحًا حسب التوقيت المحلي للخارجة.

موعد أذان العصر في الوادي الجديد.. 3:26 مساءً حسب التوقيت المحلي للخارجة.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد.. 6:27 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الخارجة.

موعد أذان العشاء في الوادي الجديد.. 7:45 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الخارجة.

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي

وتأتي مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي في مصر 2024 والتي تطبق منذ فجر الجمعة، وفقًا لهيئة المساحة المصرية كما يلي:

موعد أذان الفجر الجمعة 26 أبريل في الوادي الجديد.. يرفع في تمام الساعة 4:58 صباحًا.

موعد شروق الشمس الجمعة 26 أبريل في الوادي الجديد.. يحل في تمام الساعة 6:27 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة 26 أبريل في الوادي الجديد.. يرفع الأذان في تمام الساعة 12:57 مساءً.

موعد أذان العصر الجمعة 26 أبريل في الوادي الجديد.. يرفع في تمام الساعة 4:26 مساءً.

موعد أذان المغرب الجمعة 26 أبريل في الوادي الجديد.. يرفع في تمام الساعة 7:27 مساءً.

موعد أذان العشاء الجمعة 26 أبريل في الوادي الجديد.. يرفع في تمام الساعة 8:46 مساءً.