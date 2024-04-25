مواقيت الصلاة في القليوبية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

ساعات قليلة تفصلنا عن تطبيق التوقيت الصيفي الجديد 2024، حيث يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة، بداية من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة -منتصف ليل الخميس-، مما يتسبب في حدوث تغييرات في مواعيد كل المواقيت، منها مواقيت الصلاة في القليوبية التي تؤدى 5 مرات في اليومبمعدل ساعة كاملة عن التوقيت الشتوي

تستعرض«الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية وفق هيئة المساحة، التي تطبق اعتبارا من غد الجمعة، تزامنا مع تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة بتقديم الساعة 60 دقيقة في إطار خدماتها للمواطنين .

مواقيت الصلاة في القليوبية

وتأتي مواقيت الصلاة في القليوبية وفق التوقيت الصيفي الجديد في إطار نتيجة هيثة المساحة المصرية كالتالي:

الفجر : 4:43 صباحا.

الشروق : 6:17 صباحا.

الظهر : 12:53 ظهرا.

العصر : 4:29 مساء.

المغرب : 7:29 مساء.

العشاء : 8:52 مساء.

موعد مواقيت الصلاة في القليوبية

يذكر ان التوقيت الصيفي الجديد يبداء في منتصف ليل الجمعة وتبدء مواقيت الصلاة في القليوبية من فجر يوم الجمعة 26 ابريل، ليكون الفارق في التوقيت بعد أن كان يرفع الاذان الساعة 3 صباحا و40 دقيقة، ليرفع في التوقيت الصيفي في الساعة 4 صباحا و43 دقيقة وهكذا في مختلف الصلوات علي مدار اليوم.

مواقيت الصلاة في آخر أيام التوقيت الشتوي بالقليوبية

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية باعتباره اخر أيام التوقيت الشتوي كالآتي:

صلاة الفجر: 3:43 صباحا.

الشروق: 5:16 صباجا.

صلاة الظهر: 11:52 ظهرا.

صلاة العصر: 3:30 مساء.

صلاة المغرب: 6:29 مساء.

صلاة العشاء: 7:53مساء.