«جولد بيليون»: أسعار الذهب في مصر تتجه نحو التراجع

تراجعت أسعار الذهب في ظل تحركات عرضية تميل للهبوط في سعر أونصة الذهب العالمي، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ليفشل الذهب المحلي في إيجاد دعم للارتفاع.

وبحسب مؤسسة «جولد بيليون»، سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا خلال تداولات اليوم الخميس 3095 جنيها للجرام، بعد أن انخفض خلال جلسة الأمس 30 جنيها ليغلق عند المستوى 3085 جنيها للجرام، وافتتح جلسة أمس عند مستوى 3115 جنيها للجرام.

والتذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي وميله إلى الهبوط، ساعد على تراجع سعر الذهب المحلي إضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية عند متوسط 48 جنيها لكل دولار، خاصة في ظل عطلة البنوك اليوم.

وأوضحت جولد بيليون أنّ سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب تراجع ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، في ظل استمرار عمليات تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية.

توقعات بتراجع أسعار الدولار

وكانت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم 2024 - 2025 قيمت سعر صرف الدولار عند 45 جنيها، ما يزيد التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة وقد ينعكس على تسعير الذهب المحلي.

وساهم في هذا استمرار التدفقات الدولارية على مصر، الأمر الذي يعمل على استقرار أوضاع سوق الذهب بشكل كبير بعيدا عن المضاربات والتحركات السعرية الحادة.

وتسلم البنك المركزي من شركة شلاتين للثروة المعدنية شحنات من الذهب تتراوح بين 200 إلى 220 كيلوجراما بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، لتصل إجمالي كميات الذهب التي حصل عليها البنك المركزي من الشركة إلى 700 كيلوجرام تقريبا خلال الـ9 أشهر الماضية.

توقعات أسعار الذهب

ومع تراجع سعر الذهب المحلي أمس في حركة غلب عليها التذبذب متأثرا بالتحركات العرضية في السعر العالمي ليغلق تداولات أمس تحت مستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21، ما يزيد الضغط السلبي على أسعار الذهب.

وتترقب الأسواق اليوم حركة السعر تحت المستوى 3100 جنيه للجرام وهي يستقر تحت هذا المستوى أم يستمر التذبذب ويعود السعر ليتداول فوق هذا المستوى من جديد.