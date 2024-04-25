جامعة حلوان توقع مذكرتي تفاهم مع «الجلفة الجزائرية» لتعزيز التبادل الأكاديمي

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، مذكرة تفاهم مع جامعة الجلفة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ومثلها في التوقيع الدكتور براهيمي طارق، مدير مخبر المناهج والبرامج الرياضية بالجامعة الجزائرية، كما تم إعداد المذكرتين إعداد ورشة عمل مشتركة بين الجامعتين.

جامعة حلوان

ووقعت الدكتورة أمل عبدالله عميد كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، مذكرة تفاهم مع مخبر المناهج والبرامج الرياضية والاندماج الاجتماعي ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة الجلفة، ضمن رغبة الطرفين في توثيق التعاون العلمي والثقافي.

وشهد على توقيع الاتفاقيتين الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي نائب الرئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية.

وأوضح قنديل أن بروتوكولات التعاون تعزز التبادل الأكاديمي والبحث العلمي، وتسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعليم والبحث والتفاهم الثقافي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما أكّد أنَّ هذه البروتوكولات تعمل على تعزيز الابتكار والتطوير وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي في الجامعات، وتساهم في توسيع آفاق الطلاب وتعزيز التفاعل الثقافي والعلمي بين مؤسسات التعليم العالي حول العالم.

وأفادت الدكتورة أمل عبد الله أنَّ البروتوكول يهدف إلى التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي وأنشطة البحث العلمي والمؤتمرات والمعارض، وورش العمل والندوات والدورات والنشر المشترك والمشروعات البحثية والتدريب وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.