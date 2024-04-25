مواقيت الصلاة في الأقصر بعد بدء التوقيت الصيفي.. هل يتأخر أذان الجمعة؟

كشفت الهيئة العامة للمساحة، تغير مواقيت الصلاة في الأقصر، بالتزامن مع تغيير الساعة، معلنةً انتهاء التوقيت الشتوي وبدء التوقيت الصيفي في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، ليستمر حتى آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل، فيما يبدأ التوقيت الصيفي 12:00 منتصف الليل اليوم لتصبح 1:00 صباحًا.

وتنشر «الوطن» تفاصيل مواقيت الصلاة في الأقصر قبل وبعد التوقيت الصيفي في مصر 2024، متضمنةً موعد صلاة الجمعة 26 أبريل 2024، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

التوقيت الصيفي في مصر 2024

ويبدأ تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي في مصر 2024 منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، إذ يتم تقديم الساعة لتصبح 1:00 صباح الجمعة بدلًا من 12 منتصف ليل الخميس.

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الخميس قبل تغيير الساعة وبدء التوقيت الصيفي كما يلي:

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم.. 3:50 صباحًا.

موعد شروق الشمس في الأقصر اليوم.. 5:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الأقصر اليوم.. 11:47 صباحًا.

موعد أذان العصر في الأقصر اليوم.. 3:17 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم.. 6:17 مساءً.

موعد أذان العشاء في الأقصر اليوم..7:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في الأقصر غدا

وتختلف مواقيت الصلاة في الأقصر غدا بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، إذ تتأخر بعض مواعيد الصلاة، كما يتأخر موعد شروق الشمس كما يلي:

موعد أذان الفجر في الأقصر الجمعة 26 أبريل.. يرفع في تمام الساعة 4:49 صباحًا.

موعد شروق الشمس في الأقصر الجمعة 26 أبريل.. يحل في تمام الساعة 6:17 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة 26 أبريل في الأقصر.. يرفع الأذان في تمام الساعة 12:47 مساءً.

موعد أذان العصر في الأقصر الجمعة 26 أبريل.. يرفع في تمام الساعة 4:17 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر الجمعة 26 أبريل.. يرفع في تمام الساعة 7:18 مساءً.

موعد أذان العشاء في الأقصر الجمعة 26 أبريل.. يرفع في تمام الساعة 8:37 مساءً.