استعدادات القليوبية لاستقبال العيد.. غرف عمليات وحملات نظافة وتجهيز الحدائق

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بجانب الاهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

رفع حالة الطوارئ بالقليوبية

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية في إطار استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال عيد الفطر المبارك وعلى مدار أيام العيد، مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية مطالب المواطنين.

ضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

وكلف المحافظ مسؤولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات والكميات المطلوبة.

كما وجه مسؤولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها، وذلك لاستقبال الحالات المرضية المفاجئة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

كما شدد الهجان على رؤساء شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة بدائرة المحافظة لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أي حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

تكثيف الحملات والرقابة المرورية

كما كلف مرور القليوبية بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والانضباط في الشارع، مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس المروري.

وكلف المحافظ بتجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أولاً بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يوميا من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل.

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك وتفعيل غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة.

حدائق القناطر الخيرية جاهزة لاستقبال المواطنين

وفي ذات السياق، استعدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية لاستقبال الأهالي والمواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث تم إعداد خطة للاحتفال بالعيد في القناطر الخيرية، تقضي بتكثيف التواجد الأمني داخل الحدائق والمتنزهات للتعامل الفوري مع أي حالات الخروج عن النص لتوفير جو هادئ للزائرين.

كما استعد كورنيش النيل ببنها وخاصة الممشى الجديد الذي تم الانتهاء منه لاستقبال مئات الوافدين من أبناء المدينة والقرى المجاورة للاستمتاع بإجازة العيد، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة.

رفع حالة التأهب والمرور على جميع المستشفيات

وطالب المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع حالة التأهب والمرور على جميع المستشفيات للتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض خلال أجازة العيد، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة بمرفق الإسعاف بكافة أنحاء المحافظة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

كما وجه المحافظ إنذارا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، معتقدا أن أجهزة الدولة منشغلة في استعدادات العيد.