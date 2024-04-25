مسحة المرضى وإضاءة الفتائل السبع.. الكنيسة تحتفل بطقس جمعة ختام الصوم غدا

تحتفل الكنيسة بطقس جمعة ختام الصوم الأربعيني غدا، والذي بدء الأقباط في صيامه يوم الاثنين 11 مارس الماضي ولمدة أبعين يوما كما صامه السيد المسيح بحسب الاعتقاد المسيحي.

وقال الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان، إنّ الكنيسة عقب الاحتفال بجمعة ختام الصوم تبدأ أسبوع الآلام من يوم سبت لعازر والذي تحيي فيه الكنيسة آخر أيام المسيح على الأرض.

طقس الاحتفال بـ«جمعة ختام الصوم»

وأوضح رئيس دير السريان أنّ أهم ما يميز طقس جمعة ختام الصوم هي ألحان هذا اليوم وترتيب الطقس حيث تجمع هذه الجمعة في طقسها بين ألحان وطقوس أيام الصوم الكبير وآحاده.

وأشار إلى أن هذا هو اليوم الوحيد الذي يعمل فيه طقس سر مسحة المرضى، أحد أسرار الكنيسة السبعة، والمعروف باسم القنديل العام في الكنيسة، والذي يقام بين رفع بخور باكر وقبل بدء القداس ويسمى بالقنديل العام لأنه يعمل في العادة في بيوت الأقباط المرضى الذين أقعدهم المرض عن الذهاب إلى الكنيسة ولكن في هذا اليوم يعمم لكل الحاضرين بالكنيسة.

ويصلي في يوم جمعة ختام الصوم 7 كهنة أو أقل إن لم يوجد في الكنيسة هذا العدد، ويصلي الكهنة على زيت نقي وغالبا ما يكون زيت زيتون نقي توضع فيه 7 فتائل من القطن، إذ يشير القطن الأبيض إلى القلب الطاهر، وتضئ الفتائل الـ7 في إشارة إلى السيد المسيح وفي نهاية الصلاة وقبل بدء القداس يقوم الكهنة برشم الحاضرين.