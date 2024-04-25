الشرطة يبحث عن توسيع فارق النقاط مع القوة الجوية بدوري نجوم العراق

يحل الشرطة متصدر دوري نجوم العراق، ضيفا على نظيره النفط بملعب «المدينة الدولي» بالجولة 24 للبطولة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل الشرطة متصدر دوري نجوم العراق بـ54 نقطة، مباراة النفط، بفوز خارج ملعبه على نظيره إربيل بنتيجة 4-2 على ملعب «فرانسو حريري» بالجولة 23، كما فاز النفط صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة، على الحدود بالأسبوع ذاته، بهدفين مقابل هدف على ملعب «الساحر أحمد راضي».

القوة الجوية يلتقي كربلاء على «الشعب الدولي»

وفي مباراة أخرى، يستضيف نادي القوة الجوية، نظيره كربلاء على ملعب «الشعب الدولي» بالجولة 24 لدوري نجوم العراق، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل القوة الجوية ثاني ترتيب بطولة دوري نجوم العراق برصيد 48 نقطة، مباراة كربلاء صاحب الترتيب 16 بـ23 نقطة، بتعادل إيجابي بهدف لمثله مع نفط ميسان في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «الشعب الدولي» بالجولة 22، فيما تأجلت مباراة الفريق مع زاخو بالجولة 23.

وفي الجولة 23 لبطولة دوري نجوم العراق، تعادل نادي كربلاء مع نظيره ميناء البصرة بنتيجة 1-1 على ملعب «الميناء الأولمبي».