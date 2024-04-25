«رسالة وطن وفلسطين في القلب».. احتفالية كبرى بعيد تحرير سيناء ببنها

أكد الدكتور حسام بدراوي، رئيس مؤسسة التعليم أولا ومستشار الحوار الوطني، أن مصر دولة عظمى بأجيالها من الشباب والأطفال، والمبدعين والموهوبين الذين يمثلون القوة الحقيقية لمصر التي تعيش عصر الجمهورية الجديدة، حيث تعلو مصر من جديد وتحلق في آفاق تخطت الحدود.

رسالة وطن احتفالية ببنها

جاء ذلك في احتفالية هيئة الشبان العالمية بالقليوبية ومجمع مدارس الشبان ببنها ،بأعياد تحرير سيناء و ختام الأنشطة الطلابية الذي حمل عنوان «رسالة وطن» بحضور الدكتور حسام بدراوي رئيس مؤسسة التعليم اولا ومستشار الحوار الوطني والدكتور مهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية الدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم اولا والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس امناء مؤسسة التعليم اولا و سعيد ندا مدير ادارة بنها التعليمية محمد مرعي رئيس مدينة بنها و الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي والدكتور ابراهيم راجح مدير مركز اعداد القادة بجامعة بنها ومصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس ادارة الشبان العالمية بالقليوبية والعميد محمد السيد المستشار العميد العسكري للمحافظة وعددا من المسؤلين والمهتمين بالعملية التعليمية والشخصيات العامة بالمحافظة

وقدم مستشار الحوار الوطني الشكر لتنظيم الاحتفالية والمشاركين فيها واهدي المدرسة اخر 3 مؤلفات له فيما أهدي مصطفي عبد الحميد فرج الدكتور حسام بدراوي درع هيئة الشبان .

أثنى مستشار الحوار الوطني خلال كلمته ومشاركته في الاحتفالية علي الطلاب المشاركين في معرض الانشطة الطلابية المختلفة الثقافية والفنية والعلمية والاجتماعية ومعرض صغار المبتكرين من الطلاب مشيدا بمستوي الإبتكارات والمعروضات الفنية مشيرا إلي بالغ امتنانه وسعادته بما شاهده وبالرسائل التي عبر عنها الطلاب حول قيم الرحمة والتسامح وجمال الخلق والدولة المدنية الحديثة وجهود المدرسة في دمج رؤية مصر في التعليم في جهود التلاميذ والعاملين من أجل بناء المستقبل كما أثنى على مستوى الطلاب في العروض المقدمة.

وتضمن الحفل ميدلي فرقة صولا الموسيقية لمجموعة من الأغاني الشعبية والتراثية التي تدعم الفن المصري وعروض السمسمية وسيناء في القلب وبعض الفقرات حملت عروضا عن دعم القضية الفلسطينية بعنوان «فلسطين في القلب» ومدي الوعي بها ومساندتها والاعلان بكل صوت عن رفض المجازر والاعتداءات الوحشية ومحاولات الإبادة والتهجير

فيما أكد مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان بالقليوبية والممثلة القانوني أن الاحتفالية توثيق من طلاب ومدرسي المدرسة لجهود مصر في مجالات البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة وإظهار دور الدولة المصرية في دعم ذوي الهمم ونماذج قادرون باختلاف مشيرا أن الاحتفالية قدمت رسالة واضحة نحو دعم القضية الفلسطينية ومساندتها ودعم جهود القيادة السياسية لحلها ورفض التهجير لأهالي غزة.