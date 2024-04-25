بـ3 مكونات منزلية.. كيف تتخلص من الأعشاب الضارة في حديقتك وأحواض الزهور؟

نمو الأعشاب الضارة بالقرب من منزلك أو حديقتك ربما يشكل إزعاجا للكثير من الأشخاص، والبعض لا يستطيع استخدام المبيدات الكيميائية للتخلص منها وذلك لخطورتها على الصحة العامة، لكن هناك 3 مكونات منزلية تخلصك من الأعشاب الضارة المزعجة خلال ساعات، بحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» الأمريكية.

3 مكونات منزلية تخلصك من الأعشاب الضارة

خبراء البستنة والنباتات، أكدوا للصحيفة الأمريكية، أن هناك 3 مكونات منزلية تخلصك من الأعشاب الضارة المزعجة خلال ساعات وأنها «موجودة في مطبخك» وتعتبر مبيدات طبيعية وبخاصة لأحواض الزهور في البلكونات أو حدائق الخضروات، وهي من الاستراتيجيات الصحيحة والحلول المستدامة للتخلص من الأعشاب الضارة بشكل فعال دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة أو العمالة المكثفة.

وبحسب الصحيفة فإن الأعشاب ليست ضارة وقبيحة المظهر فحسب، بل تتنافس مع النباتات على العناصر الغذائية والمياه وأشعة الشمس، مما يعيق نموها وإنتاجيتها، وبخاصة الأعشاب سريعة الانتشار، مثل أعشاب الطير، وأوصى الخبراء بعدم استخدام مبيدات الأعشاب الكيميائية، التي قد توفر حلاً سريعًا، إلا أن مخاطرها البيئية والصحية كبيرة.

طرق التخلص من الأعشاب الضارة

وبحسب حديثة خبير البستنة والنباتات نيل ماكنزي، للصحيفة الأمر يكية، فإن هناك 3 مكونات منزلية تخلصك من الأعشاب الضارة، وهي «محلول الخل والماء وقطرة من صابون الأطباق»، إذ يمكن دمجهما لعمل مبيدًا فعالًا للأعشاب الضارة، وبالنسبة للمناطق الأكبر أو مشاكل الحشائش المستمرة، يوصي الخبير باستخدام مبيدات الأعشاب الطبيعية المصنوعة من مكونات منزلية مثل الخل والملح وصابون الأطباق.

خبير البستنة والنباتات، قال إنه يمكن تطبيق هذه العلاجات المنزلية مباشرة على جذور الأعشاب الضارة، وهي «الهندباء وعشب السلطعون وأعشاب الطير والحشائش» مما يتسبب في ذبولها وموتها دون الإضرار بالنباتات أو التربة المحيطة.

طريقة خلط 3 مكونات منزلية تخلصك من الأعشاب الضارة

وعن طريقة خلط 3 مكونات منزلية تخلصك من الأعشاب الضارة، فهي كالتالي وفق خبير البستنة والنباتات:

- خلط مقدار لتر من الخل مع كوب ونصف من الملح وكوب وربع من صابون الأطباق ومزجه المكونات للحصول على محلول قوي.

- يوضع الخليط على الأعشاب الضارة وخلال ساعات سيتلاحظ ذبولها وموتها بشكل كامل.