تكريم الفريق المصري المشارك في «سايبر دريلز» للأمن السيبراني بدبي

حصد الفريق المصري المشارك في مسابقة «سايبر دريلز» للأمن السيبراني للهواة والمحترفين، والمقامة في دبي، على المركز الثاني بين 108 دول.

وتم تكريم الفريق المصري، واستلم الجائزة على هامش المسابقة المقامة تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات في دبي، بمشاركة العديد من الدول القوية مثل إيطاليا وتركيا وكوريا والهند وباكستان وسنغافورة وماليزيا.

وتتضمن مسابقة «سايبر دريلز» للهواة والمحترفين، مجموعة من اختبارات القدرات الإلكترونية وقياسها من أجل الاستجابة للحوادث الأمنية، والتي اعتبرت واحدة من أكبر مسابقات محاكاة هجمات الأمن السيبراني.