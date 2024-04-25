طريقة عمل البيتزا والمقرمشات من بواقي الفينو.. «مش هتبطل تجربها»

الفينو من المخبوزات المفضلة لدى الكثيرين، لدرجة أن البعض يشتريه بكميات كبيرة ولكن قد تتراكم هذه الكميات في يوما ما، ليقوموا بإلقائها والتخلص منها ولكن ربما تجعل العديد من الأمهات أن يمكن تحضير وصفات عدة من بواقي الفينو منها البيتزا.

بخطوات بسيطة يمكن للأمهات تحضير البيتزا باستخدام بواقي الفينو وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة»، حيث جاءت المكونات كالتالي:

خبز فينو

بسطرمة

فلفل أخضر رومي

بهارات

زعتر جاف

بيضة وربع كوب لبن

زيت

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

حلقات زيتون اسود

ملح فلفل أسود

طريقة التحضير

في البداية يتم تقطيع الخبز ويدهن القالب بالزيت وترص قطع الخبز على جانبها.

يتم خفق البيض مع اللبن

يوضع الملح والفلفل الأسود وتوزع على الفينو في الصينية.

إضافة البصل والفلفل الرومي والبسطرمة ويقلب الخليط على النار.

يتم إضافة البهارات والزعتر.

إضافة زيتون للخليط ويقلب ويضاف البسطرمة على الوجه.

يضاف على الوجه الجبنة الرومي والموتزاريلا وتوضع في الفرن ثم تقدم.

وبجانب ذلك هناك العديد من الوصفات التي يمكن تحضيرها ببواقي الفينو ومنها المقرمشات وذلك من خلال المكونات التالية:

طريقة عمل مقرمشات العيش الفينو

المكونات:

2 خبر فينو شرائح

ملح

شطة

كمون

بابريكا

زعتر

ثوم بودرة

زيت زيتون

طريقة التحضير