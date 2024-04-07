رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر

كتب:

كريم روماني
07:25 م | الأحد 07 أبريل 2024
محطات الخط الثالث للمترو

محطات الخط الثالث للمترو

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيف، موضحة أنه سيستمر العمل بالخط الأخضر الثالث خلال عطلة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من 7:00 صباحًا حتى 1:00 بعد منتصف الليل.

مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث  

- قيام أول قطار من محطتي عدلي منصور ومحور روض الفرج الساعة 7:15 صباحا

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 11:31 مساءً

- قيام آخر قطار من محطة محور روض الفرج الساعة 11:53 مساءً

- آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 12:10 صباحاً

مواعيد عمل القطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر

- سيستمر العمل بقطار العاصمة بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من 6:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل

قيام اول قطار من محطة عدلي منصور الساعة 6:00 صباحًا

قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:05 صباحًا

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 11:30 مساءً

قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 11:05 مساءً

اقرأ المزيد:

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024

مد مواعيد عمل الخط الثالث للمترو ساعة إضافية غدًا

بسبب مباراة الأهلي وسيمبا.. مد مواعيد عمل الخط الثالث للمترو

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو في رمضان.. اعرف أوقات تحرك القطار

بدء فحص طلبات التقدم لوظائف الخط الثالث للمترو.. اعرف أولوية القبول
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.