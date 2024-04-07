مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيف، موضحة أنه سيستمر العمل بالخط الأخضر الثالث خلال عطلة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من 7:00 صباحًا حتى 1:00 بعد منتصف الليل.

مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث

- قيام أول قطار من محطتي عدلي منصور ومحور روض الفرج الساعة 7:15 صباحا

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 11:31 مساءً

- قيام آخر قطار من محطة محور روض الفرج الساعة 11:53 مساءً

- آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 12:10 صباحاً

مواعيد عمل القطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر

- سيستمر العمل بقطار العاصمة بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من 6:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل

قيام اول قطار من محطة عدلي منصور الساعة 6:00 صباحًا

قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:05 صباحًا

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 11:30 مساءً

قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 11:05 مساءً