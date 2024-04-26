نلبس تقيل ولا خفيف؟.. «الأرصاد» تكشف مفاجأة بعد انكسار الموجة الحارة

خلال الساعات المقبلة، تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، تتراوح من 3 إلى 4 درجات بعد انتهاء الموجة الحارة، التي مرت بها كل الأنحاء، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 مئوية، يصاحبها نشاط رياح وأتربة مثيرة للرمال، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، ما أثار تساؤل من المواطنين: «نلبس تقيل ولا خفيف بعد انكسار الموجة الحارة».

في هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، إن درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية، بعد انكسار الموجة الحارة من أمس، حيث بداية من اليوم، تكون درجات الحرارة 29 درجة مئوية على محافظة القاهرة، خلال ساعات النهار، وتعود الأجواء مرة أخرى مائلة للبرودة خلال ساعات الليل.

أجواء طقس الربيع

تابع القياتي، أنه بداية من اليوم، تعود حالة الطقس إلى الربيع الذي يكون بين مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال ساعات الليل، وبالتالي يجب ارتداء الملابس الخفيفة في فترة النهار، وخلال ساعات الليل، يجب ارتداء الملابس الخريفية، نظرا لانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

بجانب ذلك، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الجمعة سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مشيرة إلى أنها تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة، حيث تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.