مستجدات تنفيذ محطة القيادة الاستراتيجية للقطار الكهربائي الخفيف (فيديو)

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، فيديو عن محطة القيادة الاستراتيجية، إحدى محطات المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي، المعروف بقطار العاصمة، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وأوضحت أن هذه المرحلة تمتد جنوبا من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع «العين السخنة - مطروح» بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات 3 علوية +1 سطحية «كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسيوك».

نهضة حضارية حقيقية لمصر

وأكدت أنها تُواصل مسيرتها نحو تحقيق نهضة حضارية حقيقية لمصر، من خلال مشاريعها الضخمة التي تُحدث نقلة نوعية في منظومة النقل الأخضر المستدام من خلال أحد أهم مشروعاتها القطار الكهربائى الخفيف، موضحة أن القطار يخدم التجمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة التي أنشأتها الدولة مؤخراً مثل العبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان.

وأظهر الفيديو حجم الأعمال التي تتم بالمحطة بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية، بداية من الأعمال الإنشائية ثم الكهربائية والميكانيكية والاتصالات، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، فمن المقرر أن يتم تجهيز المحطة وفق أحدث النظم الرقمية المتبعة في وسائل النقل الجماعي.