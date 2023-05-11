طرق الكشف عن عدد المحافظ الإلكترونية للمستخدم.. الخطوات من خلال NTRA

انتشرت المحافظ الإلكترونية في الفترة الأخيرة، بشكل يؤكد الاعتماد عليها في تحويل الأموال والتعاملات المالية، وذلك لما توفره للمستخدم من إجراء عمليات سحب وإيداع الأموال وغيرها من الخدمات المالية مثل سداد الفواتير من ماكينات الصراف الآلي، دون كارت وبطريقة سهلة، ويبحث الكثيرون عن كيفية معرفة المحافظ الإلكترونية التي يشتركون بها.

الاشتراك في 3 محافظ إلكترونية

ومع كثرة استخدام المحافظ الالكترونية وانتشارها، أصبح لدى الشخص الواحد أكثر من محفظة إلكترونية من خلال الرقم القومي، الأمر الذي يجعل المستخدم مشترك في أكثر من محفظة دون معرفة تلك المحافظ، حيث يسمح القانون للمواطنين بالاشتراك في 3 محافظ إلكترونية كحد أقصي ببطاقة الرقم القومي.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، كيفية معرفة المحافظ الإلكترونية المشترك بها، من خلال تطبيق My NTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

خدمات تطبيق MY NTRA

يتيح تطبيق MY NTRA مجموعة من الخدمات للأفراد والشركات، من بينها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسم المستخدم الواحد في شركات الاتصالات، ومعرفة المحافظ الإلكترونية المشترك بها المستخدم.

خطوات معرفة المحافظ الإلكترونية المشترك بها

يتم ذلك من خلال تطبيق MY NTRA، حيث يستطيع المستخدم معرفة المحافظ الإلكترونية التي يملكها عن طريق التطبيق، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- تحميل تطبيق MY NTRA من المتجر على أندرويد أو IOS.

- التسجيل على التطبيق.

- الذهاب لأيقونة الأفراد واختيار خدماتي.

- الضغط على المحافظ الإلكترونية.

- استقبال رسالة من تطبيق MY NTRA بها رمزا الهاتف المحمول المسجل، لتأكيد بيانات المستخدم.

- يظهر عدد المحافظ الإلكترونية المسجلة على الرقم القومي الخاص بمستخدم التطبيق.

- في حالة اكتشاف وجود محفظة إلكترونية غير مستخدمة أو لا ترغب في استخدامها يمكنك تقديم طلب لإلغائها.

- وفي حالة مواجهة مشكلة خلال استخدام التطبيق يمكنك الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.