عاجل.. تنبيه مهم من البنوك لملايين العملاء بشأن الخدمات المصرفية

قالت مصادر مصرفية، إنه مع بدء التوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل، سيجري تحديث أنظمة البنوك وفقا للتوقيت الجديد.

وذكرت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحديث قد يؤثر في أنظمة البنوك مؤقتا، على بعض الخدمات المصرفية، بدءا من الجمعة 26 أبريل الجاري من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 4 صباحا «بتوقيت الصيف».

تنبيه مهم من البنوك لملايين العملاء

أشارت المصادر أن يجب على العملاء التأكد من ضبط ساعات الأجهزة على التوقيت الصحيح، المنطقة الزمنية بتوقيت جرينتش +03:00، قبل إجراء أي معاملات متعلقة بـOTP.

تنبيه عبر الرسائل النصية

حذرت بعض البنوك المصرية العملاء عبر رسائل نصية على الهواتف، أبرزها البنك التجاري الدولي، بأن بدء التوقيت الصيفي الجمعة، سيجري تحديث أنظمة البنوك وفقا للتوقيت الجديد، ويمكن أن يؤثر ذلك على الخدمات بشكل مؤقت.