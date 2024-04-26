«بدون بيض ولا حليب».. طريقة اقتصادية لعمل الكريب في المنزل

الكريب يعد من الوجبات التي يفضل الكثيرون تناولها نظرا لمذاقها اللذيذ الذي تتمتع به، إذ يحرص البعض على تحضيره في المنزل لتحقيق السلامة الصحية، لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة اقتصادية لتحضير عجينة الكريب في المنزل مثل الجاهزة في المطاعم.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير عجينة الكريب في المنزل بمكونات اقتصادية دون استخدام البيض أو الحليب على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة والتي منها:

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ماء للعجن

زيت للدهن

طريقة التحضير

في البداية يتم خلط الدقيق والسكر والملح والماء.

يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة متوسطة القوام.

يصب الخليط على مراحل في صينية كريب مدهونة بالزيت.

يقلب الخليط على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج.

طريقة عمل الكريب المقرمش

المقادير:

1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة نشا

رشة ملح

1 ملعقة سكر

بيضة

فانيليا

1 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة التحضير:

في البداية تخلط كل المكونات في الخلاط.

يتم تسوية الكريب في الطاسة غير اللاصقة.

تقلب عدة مرات حتى تجف العجينة.

ثم تحشى بالشوكولاتة أو الجبنة الكريمي.

عمل عجينة الكريب الحادق

بيضة.

كوب حليب منزوع الدسم.

كوب دقيق.

رشة من الملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير