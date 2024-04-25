تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر بختام التعاملات.. «عيار 21 بكام؟»

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 25 أبريل 2024، خلال ختام التعاملات اليومية، في محلات الصاغة، استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، فيما تحرك سعر الجرام عيار 21، ليستقر عند 3105 جنيهات للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الخميس 25 -4- 2024 في مصر خلال ختام التعاملات اليومية، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3548 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3105 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية عند 2661 جنيها للبيع، وسجل سعر الجرام عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2075 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، خلال التعاملات المسائية بمحلات الصاغة نحو 24840 جنيها، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2315 دولارا للبيع.