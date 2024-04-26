خريطة افتتاحات المساجد في 11 محافظة اليوم.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف، 14 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 9 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و5 صيانة وتطوير، وذلك في 11 محافظة هي «دمياط، وقنا، والبحيرة، والأقصر، وسوهاج، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، والجيزة، وبني سويف».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة دمياط يجري افتتاح مسجد الفردوس بقرية الروضة بمركز دمياط، وفي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد الصفا بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد هيبة منصور بقرية الخلالية بمركز الدلنجات، ومسجد أبو عشيبة بمركز إدكو، وفي محافظة الأقصر يجري افتتاح مسجد الجوايدة ببندر إسنا.

وفي محافظة سوهاج يجري افتتاح مسجد خالد بن الوليد بقرية الغريزات بغرب المراغة، وفي محافظة المنوفية يجري افتتاح مسجد التوحيد بعزبة مسيحة بقويسنا البلد بمركز قويسنا، وفي محافظة القليوبية يجري افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بكفر سليم بقرية الحادثة بمركز القناطر الخيرية، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد أبو سعيد الكبير بقرية منشية عبد اللطيف بمركز كفر صقر.

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة الدقهلية يجري افتتاح مسجد عبد المنعم رياض بقرية ميت غريطة بمركز السنبلاوين، وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد نور الإسلام بقرية العجوز بمركز الواحات البحرية، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد الرحمن الشرقي بأبو حمود بقرية زاوية المصلوب بمركز الواسطي، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد علي بن أبي طالب بقرية بلقطر الشرقية «الصيرفي» بمركز أبو حمص، ومسجد سماديس البلد القديم بمركز الرحمانية.

افتتاح 583 مسجدًا في 15 شهرًا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 923 مساجد منها 719 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و204 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 26 أبريل الجاري، 11 ألفًا و945 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و180 مليون جنيه.