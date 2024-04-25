طريقة ضبط الساعة في الشاشات.. اتبع هذه الخطوات مع تطبيق التوقيت الصيفي

دقائق قليلة تفصل عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وإنهاء العمل بالتوقيت الشتوي، الذي جرى تطبيقه قبل عدة أشهر، وفقًا لمشروع أقره مجلس النواب، لذا قبل تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، نستعرض في السطور التالية، طريقة ضبط الساعة في الشاشات، حتى يتم ضبطها وفق التوقيت الجديد.

تطبيق التوقيت الصيفي

قبل توضيح طريقة طريقة ضبط الساعة في الشاشات، يمكن الإشارة إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، جاء وفقًا لمشروع أقره مجلس النواب منذ أشهر، وبحسب القانون فمن المقرر أن يبدأ العمل به في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافقة 26 أبريل، ويستمر العمل بهذا النظام في مصر لمدة 6 أشهر، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل التي توافق يوم 26، إلى يوم 28 أكتوبر، وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً.

طريقة ضبط الساعة في الشاشات

حول طريقة ضبط الساعة في الشاشات، فإن طريقة ضبط الوقت على شاشات التليفزيون تختلف تبعًا لنوع الشاشة نفسها، فمثلًا ضبط الوقت على شاشة «سوني» يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

ضبط الوقت على شاشة سوني

اضغط على زر HOME في جهاز التحكم عن بعد. اختر الإعدادات من القائمة التي تظهر على الشاشة. حدد تهيئات النظام ثم اضغط على زر ENTER. اختر ساعة/مؤقتات ثم اضغط على زر ENTER. حدد ضبط الساعة ثم اضغط على زر ENTER. استخدم الأسهم لتغيير التاريخ و الوقت ثم اضغط على زر ENTER لحفظ التغييرات.

ضبط الوقت على شاشات أندرويد تي في

ويتم ضبط الوقت على شاشات «أندرويد تي في» من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد. اختر الجهاز ثم التاريخ والوقت. تأكد من تفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائي. إن لم يكن كذلك، فقم بتعطيله ثم اضبط التاريخ والوقت يدويًا.

ومع تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، أي أنه عند حلول الساعة 12 منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 26 أبريل، تصبح الساعة مباشرة 1 صباحًا؛ نتيجة تقديم 60 دقيقة كاملة.