موعد بدء التوقيت الصيفي 2024.. هل سيكون الساعة 11 أم 12 منتصف الليل؟

موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 من المقرر أن يكون في غضون الدقائق القليلة القادمة ومع نهاية هذا اليوم الذي يوافق 25 أبريل يقوم المواطنون، بتطبيق التوقيت الصيفي 2024، وبعض الهواتف تغير الساعة تلقائيا والبعض الآخر يحتاج إلى ضبط يدوي، بحسب أنظمة الهواتف، كما تحتاج الساعات العادية لإعادة ضبطها.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2024

وخلال هذا التقرير نستعرض موعد بدء التوقيت الصيفي 2024، بالتحديد هل يكون الساعة 11 أم يكون الساعة 12 منتصف الليل، وذلك وفق ما نص عليه قانون العمل بالتوقيت الصيفي الذي أقره مجلس النواب.

قانون التوقيت الصيفي

وبالنسبة لموعد بدء التوقيت الصيفي 2024، فإنه يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، عند الساعة 12:00 منتصف الليل لتصبح الساعة 1:00 صباحًا، وذلك وفقًا لقانون التوقيت الصيفي والذي يحمل رقم 24 لسنة 2023، ونص على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ومنذ أبريل الماضي 2023 يتم العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الطاقة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، في ظل ما يشهده العالم من ظروف وأزمات اقتصادية.