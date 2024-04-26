كريم فهمي يروج لفيلم «السرب»: انتظرونا 1 مايو

روج الفنان كريم فهمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، لمشاركته في فيلم «السرب»، المقرر طرحه في دور العرض خلال أيام.

ونشر كريم فهمي البوستر الدعائي للفيلم الذي يحمل صورته معلقا: «تشرفت بالمشاركة في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر».

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا، وعمرو عبد الجليل، وهند صبري، ومصطفي فهمي، وشريف منير، ودياب، ومحمد ممدوح، وآسر ياسين، وإسلام جمال، ومن إخراج أحمد نادر جلال.