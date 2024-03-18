مسلسل بابا جه الحلقة 9.. موقف غريب لأكرم حسني أثناء مقابلة كريم فهمي

شهدت الحلقة 8 من مسلسل بابا جه الكثير من الأحداث والمواقف، لشخصية «هشام» التي يجسدها الفنان أكرم حسني، عندما قرر الذهاب إلى مكتب الفنان كريم فهمي لمقابلته، وطلب من فرد الأمن السماح له بالدخول قائلا: «قولي له بابا جه»، وبعد الاستئذان من سكرتيرة مكتب الفنان كريم فهمي، دخل ووجد موقفًا غريبًا لم يكن يتوقعه وقال أكرم حسني لكريم فهمي: «في كمية حاجات غلط وحرام بتتقال».

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 9

كما شهدت الحلقة 8 من مسلسل بابا جه استمرار «هشام» في وقوعه ضمن دائرة الشكوك عند «ولاء» زوجته نسرين أمين، حيث بدأت تشك من الحلقة 6 أنّه يعمل في وظيفة أخرى غير التوصيل، وفي الحلقة 7 بدأت تشك أنّه يخونها بعد أن استمعت إليه يتحدث هاتفيًا مع نهى وأخبرها أنّه يتحدث إلى أحد سائقي الرحلات.

وحاولت ولاء أن تفتح هاتفه أثناء نومه حتى تتحرى إن كان يخونها فعليًا، ولكن من حظ هشام أنّه كان يقظا، وظل يتقلب يمينًا ويسارًا، ويضع يده على وجهه، حتى لا يفتح الهاتف، فهل سيستمر هشام في الوقوع ضمن دائرة الشك؟.

مواعيد مسلسل بابا جه الحلقة 9

يُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

أبطال عمل مسلسل بابا جه

مسلسل «بابا جه» بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

مسلسل بابا جه تدور أحداثه حول هشام رجل في الأربعينيات من عمره، يعمل مديرا تنفيذيا في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأسا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب كوفيد حتى يصبح مقيما في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.