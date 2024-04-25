عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: قافلتنا السادسة في طريقها لغزة

أعلنت مؤسسة الجود الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق القافلة السادسة لها في طريقها إلى غزة، في إطار أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مسافة السكة

وقالت المؤسسة في بيان لها: «مسافة السكة.. لأهلنا في غزة وبنختصر طريق طويل لما كلنا بنساعد.. القافلة الإغاثية السادسة في طريقها لأهلنا في غزة بالتعاون مع التحالف الوطني وبدعمكم مكملين».

مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة

وفي سياق منفصل، استمرت مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة، إذ أطلق التحالف القافلة السابعة للأشقاء في قطاع غزة، والتي تضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985.044 طن من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات والملابس والبطاطين وأحذية والمياه المعدنية.

كما شملت أكثر من 2215.2 طن من المواد الغذائية ونحو 97.5 طن من الأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وكراسي متحركة، و65.4 طن من الخيام والمراتب والمخدات بالإضافة لأكثر من 143 طنًا من الملابس والبطاطين والأحذية، وأكثر من 380 طنًا من المياه المعدنية.