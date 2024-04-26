المواعيد الجديدة لمباريات الأهلي والزمالك الأفريقية والدوري بعد التطبيق الصيفي

60 دقيقة فقط، من شأنها أن تسلبك متعة مشاهدة مبارياتك المفضلة، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الأهلي ومازيمبي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبضع أيام من موقعة الزمالك الحاسمة أمام دريمز الغاني، في كأس الكونفدرالية.. فما موعد مباريات الأهلي والزمالك الجديدة؟

الموعد الجديد لمباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي، في العاشرة من مساء اليوم، بعد تقديم موعدها ساعة كاملة، عملًا بتطبيق التوقيت الصيفي، على أن تقام على ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل السلبي بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني الجديد

يوم الأحد المقبل، تنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني، في الثامنة مساء، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة، في اللقاء الذي سيقام في غانا، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

موعد مباريات الأهلي والزمالك الجديد في الدوري الممتاز

وعلى مستوى الدوري الممتاز، جميع مباريات الأهلي والزمالك كان محددًا لها في السابعة مساء، لكن مع قرار وزارة الشباب والرياضة الجديد الذي أقره اتحاد الكرة، ستقام جميع المباريات في الرابعة عصرًا بالتوقيت الصيفي، والثالثة عصرًا بالتوقيت الشتوي، من أجل ترشيد الاستهلاك، على مستوى جميع المباريات حتى نهاية الموسم الجاري، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، الذي يستمر حتى يونيو المقبل.

الأهلي يحتل المركز الـ11 برصيد 21 نقطة فقط، وذلك بعد خوض 11 مباراة، لكنه لايزال يملك العديد من المؤجلات التي من شأنها أن تساعده على تعزيز موقفه وتحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

على الجانب الآخر، يقف الغريم التقليدي في المركز الـ12، حاملًا الرصيد ذاته من النقاط، بعد خوض 13 مباراة، كما يملك أيضًا موجلات بسبب التزامه بخوض مباريات كأس الكونفدرالية مثلما يلتزم الغريم التقليدي الأهلي بمباريات دوري أبطال أفريقيا.