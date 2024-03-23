جدعنة أهالي السويس تنقذ مطعم «محسن» من الفشل.. «بقيت بعمل 35 وجبة في اليوم»

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل ستيني يجلس أمام مطعمه بشارع الورش في محافظة السويس، نشرها أحد الأهالي بعدما مر على صاحب المطعم، وعرف أن المحل خال من الزبائن، لتمر أيام قليلة وينقلب الموقف رأسًا على عقب، وبعد أن كان محسن شعبان البالغ 65 عامًا يبيع 3 وجبات فقط يوميًا بات يخرج 35 طلبًا، لينقذ أهالي السويس المشروع من الفشل.

يروي «محسن» لـ«الوطن»، أنه منذ 11 يومًا أتى إلى السويس من محافظة أسيوط رغبة في افتتاح مطعم جديد وأعلن قائمة أسعاره على لافتة بجانب بوابة الدخول، لكن مر يوم فالتالي حتى 8 أيام، وعدد الوجبات التي يخرجها المطعم لا تزيد على 3 وجبات.

جدعنة أهالي السويس تنقذ المشروع

لم تمر سوى ساعات قليلة على انتشار صورة «محسن» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انهالت عليه المكالمات من محافظات عدة كما أقبل عليه عشرات الزبائن من أهالي السويس لينقذوا المشروع الذي كاد أن ينهار.

محسن: بقيت بعمل 35 وجبة

يقول «محسن» في تصريحاته «بعد ما صورتي انتشرت الشغل زاد، وبقيت بعمل حوالي 35 وجبة جوا المطعم، غير الطلبات اللي بيطلبها الناس من برا، وفي ناس من القاهرة كلموني ودفعوا فلوس لوجبات، وقالولي أخرجها لوجه الله».

خبرة «محسن» الكبيرة بمجال المطاعم

قبل مَجِيء «محسن» للسويس كان يعمل شيفا عموميا بفندق بأسيوط لمدة 13 عامًا، وتركه ليعمل بمطعم بمحافظة قنا وبسبب خبرته الكبيرة بمجال المطاعم قرر افتتاح مطعمه الجديد، الذي يمكث فيه منذ الساعة 11 ظهرًا ليجهز الوجبات قبل الفطار وحتى وقت السحور ويساعده عاملين باليومية.