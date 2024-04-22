حدث ليلا: فيضانات كارثية باليمن.. وصواريخ من العراق تستهدف قاعدة أمريكية

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث التي شغلت الرأي العام العالمي، ومنها حدوث كارثة طبيعية باليمن بسبب المنخفض الجوي الذي تسبب في فيضانات عارمة وارتفاع أعداد القتلى والمشردين، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوترات في المنطقة العربية، إذ قصفت صواريخ عراقية قاعدة أمريكية في سوريا، فماذا حدث؟.

ارتفاع أعداد ضحايا سيول اليمن

أكدت مصادر حكومية يمنية في محافظتي المهرة وحضر موت، ارتفاع القتلى نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول جارفة ليصبح إجمالي عدد القتلي نحو 12 شخصا خلال أقل من أسبوع.

سيول جارفة تشهدها حضرموت مدينة #المكلا جراء المنخفض الجوي مخلفة بعض الأضرار على الممتلكات الخاصة والعامة



يظهر في الصور مشروع خور المكلا المرحلة الثانية مغمورا بمياه السيول pic.twitter.com/PnTMQhJjht — طوفان الأقصى الفهيدي (@shakeralfohidi) April 17, 2024

وأفادت وكالة أنباء رويترز، إن السيول والأمطار في حضر موت والمهرة تسببت في تضرر المنازل والمباني الطينية لا سيما بعد انسداد قنوات تصريف المياه.

وأضافت أن السيول جرفت سيارة كانت في وادي العين في حضر موت، وانتشل المواطنون جثة غريق في مدينة القطن، ولم يتم التعرف عليها.

وأكدت مصادر حكومية أن السيول تسببت في أضرار مادية فادحة، وأدت إلى تشرد ما لا يقل عن 3 آلاف أسرة يمنية.

صواريخ العراق تستهدف قواعد أمريكية

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن 5 صواريخ على الأقل تم إطلاقها من بلدة زمار العراقية ضد قاعدة عسكرية أمريكية شمال سوريا، في أول هجوم من نوعه منذ فبراير الماضي.

الدفاع المدني: نقص معدات البحث عن الشهداء تحت الأنقاض

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن هناك نقصا حادا في المعدات التي تساعد في البحث عن المفقودين تحت الأنقاض والشهداء في مدينة خان يونس بعد انسحاب قوات الاحتلال وفق ما نشرت قناة القاهرة الاخبارية.

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

وأعلن حزب الله اللبناني خلال الساعات الماضية، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق منطقة العيشية، حيث كانت تقوم بالرصد وجمع المعلومات عن أهالي المنطقة، وفق ما جاء بنبأ عاجل للقاهرة الاخبارية.

الاحتلال يجدد غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة

ولليوم 199 يجدد قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة، إذ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الاحتلال قصف جزء من مستشفى العودة في مخيم النصيرات، كما تم استهداف مخيم البريج وسط القطاع.

دوي صافرات الإنذار في إسرائيل

كما دوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي شمال دولة الاحتلال الإسرائيلية للاشتباه في سقوط قذائف صاروخية، وفق صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية.