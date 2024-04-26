مواعيد الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. «الإفتاء» تحذر

لم تكن مجرد 60 دقيقة جديدة أضيفت على عقارب الساعة، فمع تطبيق التوقيت الصيفي، بات لزامًا عليك تعديل مواعيد العديد من الأشياء، حتى لاتفوتك، لعل أبرزها وأهمها مواعيد الصلوات الجديدة، وهو الأمر الذي جعل دار الإفتاء تطلق تحذيرًا عاجلًا بعد دقائق من تطبيق التوقيت الصيفي.. فماذا قالت؟

دار الإفتاء تحذر من هذا الأمر بعد تطبيق التوقيت الصيفي

«يرجى التعديل من أجل صلاة الفجر».. هذا التحذير نشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، التي حرصت على تنبيه الجميع بأن الساعة تغيرت ومعها تأجل موعد الصلوات لمدة 60 دقيقة.

وكتبت دار الإفتاء عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، من أجل إنهاء حالة الجدل والتنبيه على تعديل الساعة لإقامة الصلوات في موعدها الصحيح: «تغيرت الساعة الآن، يرجى التعديل من أجل صلاة الفجر، وتقديم الساعة لتصبح 1 صباحًا.. ملحوظة: من يمتلك آيفون يتم التغيير تلقائيًا».

المواعيد الجديدة للصلوات الخمسة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

جاء ذلك بعد تطبيق التوقيت الصيفي، وفقًا لقرار الحكومة، بداية من منتصف الليل، لتصبح الساعة الواحدة بدلًا من الثانية عشر، ما بدوره وضع مواعيدًا جديدة للصلوات الخمس، يمكنك التعرف عليها في السطور التالية:

صلاة الفجر: 4:45 صباحًا بدلًا من 3:45 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:53 مساءً بدلًا من 11:53 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:29 مساءً بدلًا من 3:29 مساءًا.

صلاة المغرب: 7:28 مساءً بدلًا من 6:28 مساءً.

صلاة العشاء: 8:51 مساءً بدلًا من 7:51 مساء.