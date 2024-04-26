طريقة تغيير الساعة في هواتف شاومي مع بدء التوقيت الصيفي

منذ دقائق بدأ التوقيت الصيفي لعام 2024، رسميا وتقديم الساعة 60 دقيقة، إذ يستمر من 26 أبريل حتى أكتوبر المقبل، أي لمدة 6 أشهر حتى أكتوبر المقبل، وفي التقرير التالي طريقة تغيير الساعة في هواتف شاومي.

بعض هواتف شاومي لم تتغير فيها الساعة تلقائيًا، بعد بداية التوقيت الصيفي وتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويمكن تغيير الساعة في هواتف شاومي من خلال فتح شريط الإشعارات:.

- سحب الشاشة لأسفل من الجزء العلوي للهاتف لفتح شريط الإشعارات.

- الضغط على الوقت في أعلى الشاشة.

- من ثم يعرض الوقت، ويجب الضغط على تلك الخانة لتعديل الوقت.

- تظهر خيارات لتعديل الوقت والتاريخ.

ويأتي بعد ذلك دور تحريك الأرقام أو استخدام لوحة المفاتيح لإدخال الوقت الصحيح ثم اضغط على «حفظ».

تغيير الساعة في هواتف آيفون

ويمكن تغير التوقيت في هواتف آيفون، من خلال السماح لجهاز آيفون باستخدام الموقع الحالي، عن طريق تحديد النطاق الزمني الصحيح.

- ثم الدخول إلى «الإعدادات».

- اختيار «الخصوصية والأمان».

- بعدها «خدمات الموقع» ثم «خدمات النظام».

- قم بتشغيل «إعداد النطاق الزمني».

فوائد التوقيت الصيفي

ويذكر أن التوقيت الصيفي الجديد الذي يبدأ من 26 أبريل حتى 26 أكتوبر، يحتوي على فوائد عدة ذكرها مشروع قانون التوقيت الصيفي كالتالي:

- توفير مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك.

- زيادة عدد ساعات النهار والحصول على وقت طويل بالنهار، ما يؤدي إلى التشجيع على النشاط وممارسة الرياضة.

- تعزيز الأنشطة الترفيهية.

- زيادة الإنتاجية.