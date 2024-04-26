طريقة ضبط الساعة في الهواتف بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. اعرف الخطوات

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر اليوم، وفقا لقرار الحكومة الذي اتخذته العام الماضي، وتعمل به العديد من دول العالم لذا يهتم الكثيرون بمعرفة طريقة ضبط الساعة في الهواتف، في ظل وجود هواتف لا تغير الساعة تلقائيًا مع التوقيت الصيفي.

وعند الساعة 12 منتصف الليل جرى تقديمها 60 دقيقة، لتكون الساعة القانونية في مصر هي 1 صباحاً، وبعض الهواتف المحمولة تغيرت فيها الساعة تلقائيا للتوقيت الصيفي 2024 وخاصة المتصلة بالإنترنت.

طريقة ضبط الساعة في الهواتف

ولمعرفة طريقة ضبط الساعة في الهواتف إلى التوقيت الصيفي 2024 اتبع الخطوات الآتية:

1- ادخل على قائمة الإعدادات.

2- اختار تغيير الوقت والتاريخ change time and date.

3- تغيير الوقت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 1:00 صباحًا.

وفي هذه اللحظة جرى العمل بالتوقيت الصيفي 2024، ويستمر العمل به نحو 6 أشهر، ليحل بعد ذلك التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر 2024.