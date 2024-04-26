احذر هذا التصرف عند ضبط التوقيت الصيفي على هاتفك.. «هيقدم ساعتين»

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، يندفع الناس لتحديث ساعات هواتفهم لضبط نمط حياتهم وفقًا للتغييرات، حيث يؤثر ذلك على العمل والصلاة والدراسة والمؤسسات العامة والخاصة، ومختلف جوانب الحياة.

ومع ذلك يقع بعض الأشخاص في خطأ شائع عندما يحاولون تقديم الساعة عن طريق تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة دون أن يدركوا أن الساعة قد تم تحديثها إلكترونيا، ما يؤدي إلى تقديم الساعة بمقدار ساعتين بدلاً من ساعة واحدة.

وبدأت مصر في تطبيق التوقيت الصيفي، المعروف بـ«DST»، منذ اللحظات الأولى من اليوم، ومن المقرر أن يستمر تطبيقه حتى نهاية يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر.

تحقق من هذا الأمر قبل تقديم ساعتك

وقبل تعديل مواعيدك لتتماشى مع التوقيت الصيفي، من المهم التحقق ما إذا كان هاتفك قد حدث نفسه تلقائيا أم لا، ويمكنك التحقق من ذلك عن طريق مقارنة ساعة التلفاز، أو دقات ساعة الراديو، وحتى التواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء المحيطين بك، أو البحث عن الوقت عبر الإنترنت.

ويمكنك تغيير الوقت على الهواتف الذكية، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

- اذهب إلى إعدادات هاتفك.

- اضغط على «النظام».

- ادخل على التاريخ والوقت.

- واختر التعيين تلقائيًا، حتى يطبق الهاتف الذكي التوقيت الصيفي اليوم المتفق عليه في أبريل تلقائيًا.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

وتطبيق التوقيت الصيفي يأتي مع عدة فوائد، منها:

1. توفير الطاقة: يمكن أن يقلل التوقيت الصيفي من استهلاك الكهرباء لأن الأشخاص يستخدمون الضوء الطبيعي لفترة أطول في المساء، مما يقلل الحاجة إلى استخدام الإضاءة الاصطناعية.

2. زيادة النشاط الاقتصادي: يمكن أن يزيد التوقيت الصيفي من ساعات النهار المتاحة للعمل والتسوق في المساء، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويعزز القطاعات التجارية.

3. تعزيز الأنشطة الخارجية: يوفر التوقيت الصيفي ساعات إضافية من الضوء الطبيعي في المساء، مما يشجع الأنشطة الخارجية مثل الرياضة والترفيه.

4. تحسين الجودة الحياتية: يمكن أن يزيد التوقيت الصيفي من الوقت الذي يمكن للأفراد قضاؤه في الهواء الطلق بعد انتهاء يوم العمل، مما يعزز الصحة العامة والرفاهية.

5. تقليل حوادث الطرق: بسبب زيادة ساعات النهار، يمكن أن يقلل التوقيت الصيفي من حوادث الطرق في المساء الذي يكون فيه الرؤية أفضل.