أعلن مجلس الوزراء رسميا تطبيق التوقيت الصيفي بعد أشهر من الاعتماد على التوقيت الشتوي، إذ سيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارًا من اليوم، في ظل استمرار أزمة الطاقة التي ضربت العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ومع تقديم التوقيت ساعة واحدة، كيف سيتغير التوقيت إذن بين مصر والعدول العربية؟

في السطور التالية، تستعرض «الوطن» فرق التوقيت بين مصر والعديد من الدول العربية، بعد تطبيق التوقيت الصيفي وتقديمه ساعة واحدة:

فرق التوقيت بين مصر والدول العربية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

- العراق نفس التوقيت.

- فلسطين: نفس التوقيت.

- الأردن نفس التوقيت.

- الكويت نفس التوقيت.

- سوريا نفس التوقيت.

- قطر نفس التوقيت.

- الجزائر + 2 ساعة.

- المغرب + 2 ساعة.

- البحرين نفس التوقيت.

- السودان + 1 ساعة.

- الإمارات العربية المتحدة: أقل بساعة واحدة.

- السعودية نفس التوقيت.

ويبدأ التوقيت الصيفي في مصر في تمام الساعة 12 منتصف ليل الخميس 25 أبريل، ويتم بتقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح بذلك الواحدة صباحًا بدلًا من 12، ويطول بذلك عدد ساعات النهار ويكون الليل قصير.

إلى جانب توفير الطاقة، يعمل التوقيت الصيفي أيضًا على زيادة الإنتاجية حيث يمنح ضوء النهار الناس المزيد من الفعالية للأنشطة والوظائف، وتم تطبيقه أيضًا العام الماضي بعد توقف دام سنوات.

مواعيد الصلاة في مصر بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2024 بتوقيت القاهرة:

- صلاة الفجر 4:28 صباحًا.

- صلاة الشروق 6:06 صباحًا.

- صلاة الظهر 12:51 مساءً.

- صلاة العصر 4:28 مساءً.

- صلاة المغرب 7:36 مساءً.

- صلاة العشاء 9:02 مساءً.

طريقة تغيير التوقيت على الهاتف يدويًا

وعن طريق إتباع الخطوات التالية، يمكن تغيير التوقيت على الهاتف المحمول عند تطبيق التوقيت الصيفي:

- اذهب إلى الإعدادات.

- اضغط على «النظام».

- الدخول على التاريخ والوقت.

- قم بتفعيل نظام التعيين التلقائي، حتى يطبق الهاتف الذكي التوقيت الصيفي تلقائيًا، أو ضبطه يدويًا من خلال تقديم الوقت 60 دقيقة؛ إذ أن هذه الساعات لا تتضمن ميزة التحديث التلقائي.