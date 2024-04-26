طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة

مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وفقًا لمشروع قانون العمل به، الذي أقره مجلس النواب العام الماضي، يبحث العديد من المواطنون، خاصة حاملي الهواتف الذكية، سامسونج، عن طريقة تعديل الساعة على الهاتف، في تمام الساعة 12 عقب منتصف الليل، إذ تتقدم 60 دقيقة، وتصبح 1:00 صباحًا.

طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج

وكشف الموقع الرسمي، لهواتف «سامسونج»، طريقة تغيير الساعة، مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى دولتك، دون تعديله تلقائيا على هاتفك السامسونج.

طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتغير الساعة يدويا على هاتفك، من خلال الآتي:

في البداية تأكد من تحديث نظام Google Play عن طريق الخطوات التالية:

1. اختر الضبط

2. اختر حول الهاتف

3. اختر معلومات البرنامج

4. واختر تحديث نظام Google Play

5. قم بتنزيل التحديث إن وجد

خطوات تعديل الوقت من التلقائي لليدوي، في هواتف سامسونج

اتبع الخطوات التالية:

1. اختر الضبط

2. اختر الإدارة العامة

3. اختر التاريخ والوقت

4. الغي تفعيل التاريخ والوقت التلقائي

5. اضبط الوقت الذي تريده يدويا.