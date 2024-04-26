كل ما تريد معرفته عن ترتيب صلوات جمعة ختام الصوم.. تحتفل بها الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل، بـ«جمعة ختام الصوم» التي يختتم فيها الأقباط الصوم الأربعيني الذي تصومه الكنيسة، كمثل السيد المسيح الذي صام أربعين يوماً وأربعين ليلة، وتبدأ الكنيسة من يوم السبت المقبل المعروف بـ«سبت لعازر» أسبوع الآلام أحد أقداس أيام السنة في الكنيسة وأكثرها نساكاً.

ترتيب صلوات جمعة ختام الصوم

وتضع الكنيسة ترتيبا لصلوات جمعة ختام الصوم تنفرد بيه عن باقي أيام الصوم في الكنيسة إذ تجمع بين طقس أيام وآحاد الصوم الكبير، كما تنفرد بطقس القنديل العام أو سر مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة، الذي يقام في الكنيسة في هذا اليوم فقط.

وأوضحت كنيسة الأنبا صموئيل المعترف بطما ترتيب صلوات جمعة ختام الصوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أن طقس جمعة ختام الصوم يجمع بين طقوس الأيام والأحاد في الصوم الكبير وعُرفت بهذا الاسم لأن به تختم صوم الأربعين المقدسة.

طقس جمعة ختام الصوم

حول ترتيب صلوات جمعة ختام الصوم أوضحت الكنيسة الآتي:

- رفع بخور باكر

كما في سبوت وآحاد الصوم تقال أرباع الناقوس مع ملاحظة قراءة النبوات كما تقال الطلبة مع الميطانيات.

- سر مسحة المرضى

يكون في الخورس الثاني بصلواته السبع ويدهن الكاهن الحاضرين بزيت مسحة المرضى لشفائهم مما يكون قد ألم بهم من تعب من فترة الصوم والنسك حتى يدخلوا إلى أسبوع الآلام والعيد بصحة نفسية وجسدية أعظم.

يعمل القنديل العام في هذا اليوم وقبل الدخول في أسبوع الآلام لأنه ممنوع عمل قناديل للمرضى في أسبوع الآلام، وهو من هذه الناحية يشبه الجناز العام الذي يعمل بعد قداس أحد الشعانين؛ لأنه لا يجوز عمل جنازات ورفع بخور في أسبوع الآلام

- القداس الإلهي

تصلي المزامير من الثالثة حتي النوم، والقراءات تدور قراءات هذا اليوم حول يوم القيامة عند نهاية العالم والمجيء الثاني للمسيح وكان القراءات تربط بين نهاية الصوم «ختام الصوم»، ونهاية العالم.