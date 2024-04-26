أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا

ليلة الجمعة من الليالي المباركة التي تحمل الكثير من الفضائل والبركات، وتُعد هذه الليلة فرصة ذهبية للعبادة والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ولها فضائل كثيرة فهي تنزيل السكينة والرحمة على القلوب، مستجابة الدعاء بإذن الله، وتذكر العباد بأهمية الصلاة والصلاة على النبي.

الأذكار المستحبة وأدعية ليلة الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، أن ليلة الجمعة من الليالي المباركة التي يجب أن يغتنمها كل مسلم لما لها من فضل كبير، ونردد فيها أدعية ليلة الجمعة، ولنكثر فيها من الصلاة على الحبيب وآله وصحبه وسلم، بقولنا «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد».

أدعية ليلة الجمعة

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن من أدعية ليلة الجمعة المستحبة: «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سمَّيتَ به نفسك، أو علَّمته أحدًا من خَلْقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزني، وذهاب همي وسبب سعادتي في الدنيا والآخرة يا رب العالمين».

فضل ليلة الجمعة

وليلة الجمعة لها فضائل عديدة منها القرب من الله بالاجتهاد في العبادات وترك المعاصي، وقراءة سورة الكهف في هذه الليلة يوم الجمعة، واعتبارها فرصة للتفكر والتأمل في آيات الله وسنن رسوله، والعمل الصالح في هذه الليلة يُضاعف الأجر، فليلة الجمعة فرصة لتجديد العهد مع الله، والعمل الصالح، والدعاء للمسلمين، فلنغتنم هذه الفرصة ونجعل منها بداية جديدة للعبادة والطاعة والتقوى.