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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خلال التعاملات الصباحية

كتب:

محمد سيف
09:10 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
أسعار الذهب

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3080 جنيها للبيع و3100 جنيها للشراء اليوم الجمعة 26-4-2024 خلال التعاملات الصباحية، وفق المعلن من  شركة ومؤسسة جولد بيليون والشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

تنشر الوطن أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-4-2024 خلال منتصف التعاملات، وفق آخر تحديث من مؤسسة جولد بيليون وهي كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة إلى نحو 3520 جنيهًا للبيع، و3543 جنيهًا للشراء.

 - سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة بمصر نحو 3080 جنيهًا للبيع، و3100 جنيهًا للشراء بتراجع نحو 170 جنيهًا على مدار 7 أيام.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 3227 جنيهًا للبيع، و3248 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

أما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل اليوم نحو 2636 جنيها للبيع، و2653 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2053 جنيها للبيع، و2067 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1760 جنيهًا للبيع، 1771 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و800 جنيه.

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