طريقة عمل البوريك بالجبنة الرومي.. «اعمليها في دقايق لأطفالك»

«العيش الفينو، الكيك، البيتزا»، من أبرز المخبوزات التي تحرص الأمهات على إعدادها لأطفالهن، إذ يرغب الصغار في تناول المعجنات بسبب راحتها الشهية وطعمها المميز، لذا فإن البوريك بالجبنة الرومي من أشهر المخبوزات التي يقبل عليها الأبناء، وترغب السيدات في إعداده في المنزل كونه لا يستغرق وقتًا في إعداده، ويمكن تناولها في أي وقت أو كـ«سناكس».

وفيما يلي، نقدم لكِ وصفة البوريك بالجبنة الرومي مثل المحلات بمكونات بسيطة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» على قناة «سي بي سي سفرة».

إليك مكونات البوريك بالجبنة الرومي

المقادير:

3 أكواب دقيق.

ربع كوب سمنة.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1 بيضة.

فانيليا.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

رشة سكر.

ماء للعجن أو لبن.

الحشوة:-

جبنة رومي.

زعتر.

بقدونس.

شطة ناعمة.

زيت زيتون.

لتزيين الوجه:

سمسم.

حبة البركة.

بيضة.

فانيليا.

خطوات تحضير البوريك بالجبنة الرومي

- الخطوة الأولى: اخلطي الدقيق والخميرة والسكر واللبن البودرة والملح في إناء عميق ثم ضيفي البيضة والسمنة والفانيليا والماء، قلبي الخليط جيدًا حتى الحصول على عجينة، وغطيها واتركيها لتختمر ويتضاعف حجمها.

- الخطوة الثانية: لحشو البوريك بالجبنة الرومي، اخلطي الجبنة مع البقدونس وقليل من زيت الزيتون أو الشطة أو الزعتر، ثم افردي العجينة بالنشابة، وقطعيها على شكل دوائر وسط، واحشيها بخليط الجبنة.

- الخطوة الثالثة: ادهني الوجه بخليط من البيض والفانيليا، ورشي الوجه بالسمسم أو حبة البركة، ثم ضعي البوريك في الفرن حتى التسوية.