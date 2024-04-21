3 وصفات لعمل سموزي الفواكه صيفا.. حضريه في دقائق

مع إقبال فصل الصيف، يحب الكثير من الأفراد تناول المشروبات المثلجة، التي تعطيهم إحساس بالرطوبة والانتعاش، منها مشروبات سموزي الفواكه المُنعش، التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، لذا نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل سموزي الفواكه الطبيعية بطريقة سهلة في المنزل.

يُمكن لربة المنزل، الاعتماد على الفواكه المتوفرة في المنزل، لعمل سموزي الفواكه في وقت لا يتعدى الـ10 دقائق وبطريقة سهلة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، كالتالي:

طريقة عمل السموزي بالموز والفراولة

لتحضير السموزي بالموز والفراولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المقادير

4 ثمرات من الفراولة الطازجة.

نصف كوب من اللبن.

ثمرة من الموز.

4 مكعبات من الثلج.

سكر حسب الرغبة.

طريقة تحضير سموزي الفراولة والموز

ضعي الموز والفراولة في الخلاط الكهربائي مع مكعبات الثلج واللبن.

اخلطي المزيج جيدًا حتى الحصول على الخليط المتجانس.

صبي السموزي في أكواب التقديم .

طريقة عمل سموزي الموز والفراولة بالزبادي

يمكن تحضير السموزي الموز والفراولة بالزبادي كما يلي:

المقادير

ثمرة موز متوسطة الحجم.

3 ثمرات من الفراولة.

ربع كوب من الزبادي.

مكعبات ثلج.

ماء.

طريقة التحضير

ضعي الماء والثلج المجروش في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي الموز إليه.

أضيفي الفراولة إلى الخليط، وامزجي الخليط جيداً في الخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعماً.

صبي في أكواب التقديم.

طريقة عمل سموزي العنب والرومان

المقادير

2 كوب عنب.

2 كوب رمان.

نصف كوب حليب كامل الدسم.

سكر بني أو عسل أبيض حسب الرغبة.

3 مكعبات ثلج.

طريقة التحضير