مواعيد غلق المحلات بعد عودة التوقيت الصيفي اليوم

تبدأ وزارة التنمية المحلية اليوم تطبيق مواعيد غلق المحلات وفق التوقيت الصيفي للقرار الوزاري 456 لسنة 2020 على المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والمولات التجارية بالمحافظات وعلى رأسها القاهرة الكبرى.

بدء العمل بالتوقيت الصيفي للمحلات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن» إن اليوم هو أول أيام تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات، وتبدأ وزارة التنمية المحلية مع المحافظات متابعة العمل بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات بهدف ضبط الشارع وترشيد الاستهلاك للطاقة والحفاظ على المظهر الحضاري والسماح لشركات وهيئات النظافة القيام بدورها والحد من الإزعاج.

المواعيد الصيفية

وأشار إلى أن المواعيد الصيفية للمحلات تنطلق اليوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الموافق 26 أبريل وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي 2024 للمحلات يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل وفق القرارالوزاري، لافتا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات الأمر من خلال تسيير لجان بالأحياء والمدن للمرور ومتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه المخالفين.

مواعيد غلق المحلات

وتشمل مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية وفق التوقيت الصيفي العمل من 7 صباحًا، وغلق 11 مساءً وإضافة ساعة عمل أيام الخميس والجمعة والإجازات، مع وجود أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق مثل خدمات الدليفري للمطاعم والكافيهات والصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت والأفران ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة، وتشمل المواعيد الصيفية المقاهي والمطاعم والبازارات حيث تبدأ من 5 صباحا، وتغلق 1 صباحا، أما الورش داخل الكتل السكنية فهي تبدأ من 8 صباحًا حتى 7 مساء ما عدا محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية.